Lazio all’ultimo respiro: regina dei gol nel recupero (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Lazio ieri ha vinto l’ennesima gara segnando nel recupero: ecco la particolare statistica sulla squadra di Inzaghi La Lazio ieri ha vinto l’ennesima gara (contro il Brescia) segnando nel recupero: il secondo gol di Immobile, infatti, è arrivato al 91′ regalando ad Inzaghi la nona vittoria consecutiva. La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nel recupero, ben 6. Seguono nella classifica, appaiati a 4, Atalanta e Parma. Anche la Juve ha sfruttato tanto gli ultimi miuti di partita, con 3 gol. Napoli e Inter fermi a 1, mentre sono ben cinque le squadre a non aver lasciato segno nel recupero. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

