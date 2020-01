Keanu Reeves e Alexandra Grant Insieme grazie a ' Ode alla felicità' e quel flirt

Bellezza naturale : capelli grigi come la fidanzata di Keanu Reeves : Il bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl ...

Keanu Reeves sarà Darth Revan? : Il letale Sith arriverà sullo schermo? : La tragica storia di Darth Revan, secondo fonti della Lucas Film (la casa produttrice diretta da George Lucas, ideatore di Star Wars) potrebbe divenire un film, dopo essere divenuta sia un fumetto (ormai ritenuto dai più non-canon) e prima ancora un videogioco, con lo straordinario rpg della casa produttrice Bioware chiamato “Knights of the Old Republic“. Revan, nato come Jedi, fu uno dei promotori più feroci della guerra contro ...

Cyberpunk 2077 : l'action figure di Johnny Silverhand impersonato da Keanu Reeves è disponibile per il preordine tramite GameStop : Cyberpunk 2077 è uno sparatutto in prima persona in arrivo dallo sviluppatore di The Witcher, CD Projekt RED. Il titolo porta la scelta del giocatore ad un altro livello e presenta una città tentacolare con centinaia di personaggi con cui interagire. Al briefing multimediale Microsoft sull'E3 2019, il team ha debuttato con un nuovo trailer insieme alla sorpresa di far comparire Keanu Reeves sul palco.Ed è proprio di Keanu Reeves che questa ...

Keanu Reeves ha iniziato a prepararsi fisicamente per John Wick 4 e Matrix 4! : Keanu Reeves è tornato ufficialmente in palestra per prepararsi fisicamente in vista delle riprese di John Wick 4 e Matrix 4. Keanu Reeves ha ufficialmente iniziato la preparazione fisica per interpretare John Wick: Chapter 4 e The Matrix 4, i due sequel di cui sarà protagonista e le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi. La star si è affidata nuovamente alla Taran Tactical per arrivare all'appuntamento davanti alla macchina da presa pronto ...

Matrix 4 e John Wick 4 al cinema lo stesso giorno : il Keanu Reeves Day in arrivo! : Matrix 4 e John Wick 4 usciranno nei cinema americani lo stesso giorno, il 21 maggio 2021, e i fan celebrano l'evento sui social con la nascita del Keanu Reeves Day. Troppo Keanu Reeves non fa male: Warner Bros. ha annunciato l'uscita al cinema di Matrix 4, prevista il 21 maggio 2021, stesso giorno in cui Lionsgate lancerà John Wick: Chapter 4 e internet ribattezza la data Keanu Reeves Day. La data di uscita di John Wick: Chapter 4 era stata ...

Keanu Reeves è il miglior uomo di Hollywood : finanzia segretamente ospedali per bambini : Keanu Reeves non è solo un bravissimo e anche bellissimo attore. È anche una brava persona. Forse uno degli uomini più bravi di tutta Hollywood. Se non del mondo intero. Se avete sempre avuto questo sospetto, ora ne abbiamo la conferma: Keanu Reeves sostiene in gran segreto degli ospedali per bambini, per aiutare chi soffre. Quando pensiamo a un supereroe solitamente ci viene da credere che indossi una tuta speciale o un mantello. Ma non tutti ...

I flashback di Giuliano ne I Medici 3 - per la storica Frale “meritava di più - in realtà somigliava a Keanu Reeves” : Ne I Medici 3 ci sono molti flashback che riguardano la figura storica di Giuliano, fratello di Lorenzo, orribilmente assassinato durante la Congiura dei Pazzi. La terza stagione della serie Rai riparte qualche tempo dopo quel tragico episodio; il Magnifico vuole vendicarsi per la morte del fratello. Pertanto diventa un uomo cupo, anche crudele. I flashback di Giuliano ne I Medici 3 sono tra i momenti più commoventi: l'attore Bradley James ...

John Wick 3 – Parabellum - terzo capitolo con Keanu Reeves spietato killer - curiosità - trama e cast : Ancora più veloce, mortale e divertente il terzo capitolo della nuova saga che vede impegnato Keanu Reeves: John Wick 3 – Parabellum. Il film è un assurdo, velocissimo e divertentissimo fumettone dove il cast, ricchissimo è messo al servizio di un’incredibile sequenza di scene d’azione e non dovrebbe stupire visto che alla regia troviamo sempre Chad Stahelski, che ha firmato i primi due capitoli di John Wick e che nasce come ...

Keanu Reeves - la fidanzata Alexandra Grant nel mirino degli haters : “Non è alla sua altezza” : Lui troppo bello, lei troppo brutta. O meglio: “La tua fidanzata non è alla tua altezza”. Nemmeno John Wick a mani nude avrebbe potuto arginare nefandezze e offese di ogni sorta piombate addosso a Keanu Reeves e alla fidanzata Alexandra Grant. Quando alcuni giorni fa la star di Hollywood protagonista di Matrix è apparsa sul red carpet del LACMA Art + Film di Los Angeles con la sua nuova compagna, gli haters si sono scatenati sui social in una ...

Perché ci stupiamo di Keanu Reeves e della fidanzata «normale» Alexandra Grant? : Keanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantNegli ultimi giorni non si fa che parlare di Keanu Reeves. Il nome dell’attore è diventato trending topic su Twitter, ne ha scritto anche il New York Times, è intervenuta un’ex candidata al Congresso, è stata lanciata ...

Cyberbullismo contro Alexandra Grant - la compagna di Keanu Reeves : “Sembra Helen Mirren” : È la coppia più chiacchierata del momento. Keanu Reeves e Alexandra Grant stanno conquistando tutti per la semplicità e la grande sintonia. Purtroppo però il fatto che sia la Grant sia decisamente una ragazza acqua e sapone e che si presenti ai red carpet senza particolari orpelli, fa di lei un bersaglio facile per gli hater e per gli snob. Gli attacchi social a Alexandra Grant Nel mondo dei social c’è chi le dà della ...

La verità su Alexandra Grant - la fidanzata di Keanu Reeves : Dopo 32 anni, per la prima volta Keanu Reeves si è fatto fotografare sul red carpet insieme ad una donna, l’artista Alexandra Grant. Ed ora, dopo che è stato appurato che i due formano ormai una coppia, stanno venendo fuori i vari motivi perché i due si sono messi insieme. Sembra che Keanu si sia innamorato per alcune qualità di Alexandra che non ha mai trovato in nessuna donna conosciuta precedentemente. Alexandra è un’artista “Spirituale, ...

Matrix 4 è ufficiale : Keanu Reeves torna ad essere Neo : Matrix avrà un quarto film, la saga fantascientifica vedrà nuovamente protagonista Keanu Reeves nel ruolo di Neo. Confermata anche Carrie-Ann Moss per Trinity. È ufficiale, avremo un quarto film di Matrix, uno dei più importanti film di fantascienza della storia del cinema. Il presidente della Warner Bros., Toby Emmerich, ha dichiarato: “Non potremmo essere più entusiasti nell'entrare nuovamente in Matrix con Lana Wachowski: è una ...

Keanu Reeves spende milioni di dollari per trasferirsi in Inghilterra : Stanco di vivere negli Stati Uniti, Keanu Reeves ha deciso di trasferirsi nel Regno unito dove ha intenzione di spendere "molti dollari". Dopo il suo ritorno al successo con i suoi ultimi lavori cinematografici, Keanu Reeves sta già cercando di scappare da Hollywood. L’attore ha visitato segretamente il Regno Unito per cercare una proprietà nel Cotswolds. Ha rivelato agli amici che può arrivare a spendere milioni per trovarre una ...