Inter | Lukaku | «Conte un leader Lautaro un amico»

L'attaccante dell'Inter Lukaku, autore di una doppietta, ha commentato la vittoria ottenuta in casa del Napoli Romelu Lukaku è Intervenuto al termine della sfida contro il Napoli: «Conte è un leader, un grande allenatore con molta esperienza. Siamo una squadra giovane e per noi è importantissimo avere una persona così in panchina». «Lautaro? Siamo amici, facciamo molte cose insieme fuori dal campo. Quando giochiamo insieme ci scambiamo le occasioni, dobbiamo continuare così», ha commentato l'attaccante dell'Inter ai microfoni di Sky Sport.

