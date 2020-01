Inter, Lautaro: «Non pensiamo alla Juve. Futuro? Felice qui» (Di martedì 7 gennaio 2020) L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha commentato la vittoria sul Napoli e le voci relative al suo Futuro Lautaro Martinez ha commentato il successo ottenuto a Napoli: «Stiamo lavorando per dare il meglio di noi. Facciamo tutto quello che chiede il mister e siamo contenti per i gol e la prestazione della squadra». «Juventus? pensiamo a noi. Il Futuro? Penso solo a dare il massimo per l’Inter. Sono Felice e orgoglioso di essere qui», ha dichiarato il bomber argentino ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Inter : ?? | VITTORIA! Grande successo dei nerazzurri, che si impongono nettamente al San Paolo! ?????? #NapoliInter 1?-3?… - Inter : ?? | R???????????????? MEEEELUUUUUUUU! #Lukaku parte palla al piede da centrocampo, arriva davanti a Meret sfruttan… - Inter : ?? | LAUTAR??????????????!!!! Intervento impreciso di Manolas sul cross di #Vecino: ne approfitta #Lautaro Martinez… -