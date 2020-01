Incidenti in montagna, il bilancio si aggrava: due vittime in Piemonte e Lombardia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il bilancio degli Incidenti in montagna si aggrava. Nel Lecchese un alpinista è morto precipitando dal Pizzo della Neve. Una vittima in Piemonte. ROMA – Non si fermano gli Incidenti in montagna con il bilancio che continua ad aggravarsi quotidianamente. E neanche l’Epifania ha fermato una vera e propria emergenza in questo inizio 2020. Due vittime in poche ore in Piemonte e Lombardia con il numero che sembra essere destinato aumentare nelle prossime ore. Incidente in montagna in provincia di Lecco, alpinista morto sul Pizzo della Neve Dopo la tragedia sul Terminillo, il bilancio degli Incidenti in montagna continua ad aggravarsi. In provincia di Lecco un alpinista è precipitato dal Pizzo della Neve. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato sulla Parete Fasana quando improvvisamente ha perso l’equilibrio cadendo per diversi metri. Inutili ... Leggi la notizia su newsmondo

