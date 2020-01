“Il libro d’oro della prevenzione” di Philippe Lagarde, i migliori consigli per prendersi cura di se stessi (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Il libro d’oro della prevenzione” di Philippe Lagarde (171 pagine, 16,50€) è un libro prezioso e appena uscito (finito di stampare a ottobre 2019) per tutti coloro che vogliono prendersi cura del proprio corpo. Il luminare francese illustra, trasmettendo persino tramite un libro il suo spirito generoso e cordiale, come fare davvero prevenzione tramite l’alimentazione e perchè dobbiamo difendere la nostra salute con gli integratori alimentari e le vitamine, in quanto i prodotti alimentari ne sono ormai impoveriti. La visione del mondo di Lagarde potrebbe sembrare pessimistica rispetto alle condizioni dell’ambiente e all’esposizione alle malattie degli esseri umani, ma in realtà è una visione sempre più condivisa a livello scientifico. Il libro è diviso in due parti: nella prima c’è un’attenta e approfondita analisi dei “nemici ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

tancredipalmeri : Non dite a Tony Damascelli che il libro che ha curato su Platini nella libreria di Cefalù è sistemato nella sezione… - stefanoepifani : Il 2019 si chiude e chiudo le bozze del mio nuovo libro: #SostenibilitàDigitale. Un viaggio alla scoperta dei punti… - diconodioggi : RT @Interminato: Dimmi il tuo libro preferito e ti dirò qual è il tuo superpotere fisico-matematico. -