Golden Globe 2020: tutti i vincitori (Di lunedì 6 gennaio 2020) Stellan Skarsgard Si è svolta questa notte la premiazione per la settantasettesima edizione dei Golden Globe Awards, presentata da Ricky Gervais al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California. I premi, consegnati in diretta su NBC, sono stati assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, ovvero l’associazione della stampa estera; nell’ambito delle serie TV, i titoli più premiati sono stati Chernobyl, Succession e Fleabag. Ecco a seguire tutti i vincitori, inclusi quelli del settore cinematografico. Golden Globe 2020: i vincitori per le serie TV Miglior serie drammatica Succession Migliore serie comedy Fleabag Miglior miniserie/film tv Chernobyl Migliore attrice in una miniserie/film televisivo Michelle Williams in Fosse/Verdon Migliore attore in una miniserie/film televisivo Russell Crowe in The Loudest Voice Migliore attrice in una serie drammatica Olivia ... Leggi la notizia su davidemaggio

