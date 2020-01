CES di Las Vegas - I grandi dellhi-tech che investono nel settore auto FOTO GALLERY (Di lunedì 6 gennaio 2020) auto e colossi dellhi-tech: un legame sempre più stretto, come dimostra il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, la più importante fiera mondiale della tecnologia, scelta ogni anno (anche) da numerose Case automobilistiche come vetrina per presentare le ultime novità. Del resto, gli stessi giganti dellelettronica di consumo stanno esplorando da tempo il potenziale giro daffari legato al futuro della mobilità, dai servizi di bordo alla guida autonoma, senza dimenticare le auto elettriche e, soprattutto, le loro batterie. Prima che il CES 2020 apra i battenti (da domani a venerdì 10 gennaio), abbiamo raccolto in una galleria d'immagini le più importanti aziende di alta tecnologia che in questi anni si sono avvicinate al settore automotive. Leggi la notizia su quattroruote

