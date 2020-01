Calciomercato Napoli, Dries Mertens prende tempo dal Belgio per il rinnovo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Questa sera al San Paolo andrà in scena il big match dell’Epifania tra Napoli e Inter e uno dei grandi assenti sarà Dries Mertens. L’attaccante azzurro è volato in Belgio per svolgere sedute di fisioterapia ad Anversa, con un preparatore di fiducia. Il suo rientro è previsto per non prima di mercoledì. Il suo futuro, invece, rimane in dubbio anche se “Ciro” non ha accettato la corte delle squadre che si erano fatte avanti per lui, come il Borussia Dortmund. Anche l’Inter dovrà rinunciare, considerando che il contratto del giocatore non gli permette trasferimenti repentini in Italia. Il rapporto col Napoli può continuare, ma il belga prende tempo. Il giocatore pretende che vengano rispettate le proprie condizioni, soprattutto in merito all’ingaggio. La distanza tra domanda e offerta si aggira sul milione di Euro, ma Aurelio De Laurentiis non vuole ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

