Best Bakery | dal 7 gennaio su Sky Uno in onda la seconda edizione con nuovi giudici

Best Bakery, su Sky Uno torna il cooking show con due nuovi giudici: Alessandro Servida e Andreas Acherer, dal 7 gennaio alle 21:15 su Sky Uno Su Sky Uno (e in streaming su NowTV) si aprono le porte della seconda edizione di Best Bakery, il cooking show del canale d'intrattenimento di sky tornerà in onda da martedì 7 gennaio 2020, tutti i martedì alle 21.15. Prodotto da Endemol Shine Italy la seconda edizione si apre con due novità nella giuria: Alessandro Servida e Andreas Acherer, due maestri della pasticceria italiana, avranno il compito di scegliere quali sono le pasticcerie migliori d'Italia. Best Bakery, come funziona Nel corso delle undici settimane, due episodi a sera, i due giudici saranno protagonisti di una sfida all'ultimo dolce, per eleggere la miglior pasticceria d'Italia. In ogni città si sfideranno 12 pasticcerie, tre per ogni puntata, e i giudici saranno ...

