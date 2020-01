Al TG1 scambiano gli Stati musulmani sciiti con quelli sunniti, ma si è trattato di un errore (Di lunedì 6 gennaio 2020) Circola lo screenshot di un servizio del TG1 riportante una mappa del Medio Oriente dove vengono evidenziati gli Stati a maggioranza musulmana sciita e sunnita, ma risulta sbagliata. Nella legenda della mappa il colore rosso viene associato ai Paesi a maggioranza sciita e il verde quelli a maggioranza sunnita, ma nella mappa risultano scambiati. Infatti, l’Arabia Saudita viene tinta di rosso mentre dovrebbe essere colorata di verde, stesso discorso per l’Iran e l’Iraq che dovrebbero essere dipinti di rosso e invece risultano colorati di verde. Durante il servizio, andato in onda il 4 gennaio 2020 alle ore 20:00 intorno al minuto 7:10, la voce narrante spiega chiaramente che l’Arabia Saudita è a maggioranza sunnita e l’Iran sciita. Il tuo browser non supporta il tag iframe Questo ci fa comprendere che si sia trattato di un errore grafico, in ... Leggi la notizia su open.online

TG1 scambiano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : TG1 scambiano