Uomini e Donne, svelati i cachet di tronisti: cifre da capogiro (Di domenica 5 gennaio 2020) Per molti può non essere considerata un’attività professionale ma di fatto lo è. Si perchè da tempo il noto programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne seppur non paga in euro le puntate ai ragazzi, grazie alla loro popolarità riesce comunque a fargli portare a casa degli incassi con cifre da capogiro. In tanti sono riusciti a crearsi un impero, basta ricordare Costantino Vitagliano o Giovanni Conversano. Ecco quanto vale oggi il trono a Uomini e Donne Un tronista che decide di partecipare a Uomini e Donne in poche settimane diventa in modo automatico un influencer. Anche se non è bello, simpatico o con gli addominali scolpiti l’importante è che sia riconoscibile al pubblico e che abbia tanti followers in modo da sponsorizzare un prodotto. Ovviamente ogni personaggio è affiancato da un’agenzia che gli permette di fare serate e collocarli nei posti giusti. Di conseguenza, ... Leggi la notizia su kontrokultura

