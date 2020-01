Ultime Notizie Roma del 05-01-2020 ore 08:10 (Di domenica 5 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata Un venerdì dell’ascolto da Francesco Vitale 1 comandante del gruppo parlamentare iracheno iraniano a Shabby è stato ucciso Nella notte tra venerdì e sabato in un raid aereo americano a nord di Baghdad all’indomani dell’attacco è morto anche il Generali Legnano fa sei messo le mani non abbiamo deciso sulle mani per un cambio di regime per iniziare la guerra ma piano fronte a qualunque risposta sia necessario ha detto Trump sottolineando che il futuro dell’Iran appartiene al popolo che vuole la pace Non è vero rispi intanto la guida Suprema iraniana che me ne hai aperto il presidente prepara le varie gli Stati Uniti hanno preallertato le loro truppe distanza Vicenza che potrebbero essere di difesa dell’ambasciata americana Beirut il Raid americano quindi in cui rimasto ucciso il ... Leggi la notizia su romadailynews

