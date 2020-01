Iran: Verducci, ‘Ue intervenga per fermare escalation’ (2) (Di domenica 5 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Questa escalation di guerra a due passi da noi- prosegue Verducci-, che coinvolge Paesi del Mediterraneo e precipita di nuovo il Medio Oriente in un conflitto con conseguenze dirompenti, ci riguarda come non mai e va fermata subito. L’Europa deve parlare forte e chiaro. Basta silenzi. Deve pretendere da tutti, a cominciare dagli Usa, che venga rispettato il diritto internazionale, in ogni sua forma. Il diritto, le regole comuni, sono il discrimine tra la civiltà e la barbarie. La democrazia vince sul terrorismo e sulla barbarie in virtù della forza dei suoi valori molto più che per la forza delle armi”.“Non ci può essere azione militare al di fuori del diritto, per nessuno. Altrimenti è la negazione del multilateralismo e di tutto il percorso di pace costruito faticosamente dopo la seconda guerra mondiale. Le grandi democrazie devono ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Iran Verducci Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Iran Verducci