Iran, «Se ci sarà un nuovo attacco dagli Usa cancelleremo Israele». Segnalati vari razzi vicino all'ambasciata statunitense a Baghdad (Di domenica 5 gennaio 2020) «Se gli Usa compIranno un nuovo attacco dopo la rappresaglia Iraniana per l'uccisione del generale Qassem Soleimani, Teheran "cancellera' Israele dalle carte geografiche». Sono queste le parole di Mohsen Rezai, ex capo delle Guardie della rivoluzione, e attuale segretario del Consiglio per la determinazione delle scelte, un organo di mediazione fra le diverse istituzioni dello Stato. «Le truppe statunitensi – ha proseguito Rezai nel corso di una commemorazione di Soleimani a Teheran – saranno presto espulse dalla regione». Il ministero degli Esteri Iraniano, nel frattempo, chiama in causa l'Europa. I Paesi europei non siano «complici del crimine degli Usa». Così si legge in un tweet pubblicato dal portavoce del ministro, Abbas Musavi, in reazione alle dichiarazioni del premier britannico Boris Johnson e del presidente francese Emmanuel

