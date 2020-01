Hater contro Nathan Falco Briatore, interviene il padre: "Io ti cerco e ti trovo" - (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesca Galici La cattiveria della rete non risparmia nemmeno Nathan Falco Briatore, figlio di Flavio e di Elisabetta Gregoracci, e agli attacchi ricevuti dal ragazzino, che ha quasi 10 anni, risponde l'imprenditore Come consuetudine, Flavio Briatore è volato nel suo resort in Kenya per le ferie invernali, dove si è ritrovato col gruppo di amici con i quali trascorre spesso le vacanze. Con lui, infatti, ci sono anche Lucio Presta e Paola Perego con la loro famiglia e Adriano Panatta, tra gli altri. C'è soprattutto il piccolo Nathan Falco Briatore, che è volato in Kenya dal padre mentre sua madre Elisabetta Gregoraci si sta rilassando a Dubai. Nathan Falco è ormai un ragazzino e i suoi genitori condividono spesso le sue fotografie sui loro profili. Probabilmente ancora non ha un suo account su Instagram a differenza di tanti suoi amici ma i fan della coppia possono comunque ... Leggi la notizia su ilgiornale

bkczkm : @grondoamore ma guarda che io non ho nulla contro di loro, a me questa cosa fa ridere e basta, se la mamma insulta… - mayajlaroche : comunque quando vi alleate contro nabor e mi escludete me la prendo tanto perché sono la sua hater n. 1 quindi ora sono depressa e vado off - ___Smiley : RT @epiclove_: Di Kim mi importa poco, non sono un hater, semplicemente mi da fastidio l'ipocrisia. Nulla contro i ricchi, non piace manco… -