Don Matteo, Terence Hill confessa: "Non abbiamo intenzione di…"

Don Matteo 12 anticipazioni, Terence Hill svela sulla fiction: "Non ha un…" Don Matteo 12 partirà giovedì 9 gennaio. Tra pochi giorni Rai1 proporrà la dodicesima stagione della fortunata fiction con protagonista Terence Hill che diletterà il pubblico con 10 episodi inediti. Il futuro della serie tv è destinato però a non interrompersi, Terence Hill ha infatti confessato sulle pagine di Tele Più: "Non abbiamo intenzione di fermarci qui. Naturalmente è la Rai a decidere, ma per quel che mi riguarda, sono pieno di entusiasmo e carico di energia per affrontare nuove stagioni". Insomma, anche se l'ufficialità non è ancora arrivata, Terence Hill ha anticipato che Don Matteo proseguirà ancora. La forza della fiction di Rai1 sta in un cast ben congegnato e in un protagonista, a detta di Terence Hill, che "non ha un passato, non ha familiari, non si ...

