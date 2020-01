Distrutta da un incendio doloso Casa protostorica di Fidene. Raggi: “Gesto indegno” (Di domenica 5 gennaio 2020) Sul posto il presidente del III Municipio Giovanni Caudo che ha eseguito un sopralluogo con il responsabile della Sovraintendenza Capitolina. Il minisindaco ha parlato di "un gesto grave e incivile che vuole colpire un quartiere e i suoi abitanti", e chiesto di "riparare il prima possibile il danno, riportando il monumento alla sua condizione originaria". Leggi la notizia su roma.fanpage

