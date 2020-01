Cancro al seno, così l’intelligenza artificiale di Google aiuterà i medici: tempi brevi e meno diagnosi errate (Di domenica 5 gennaio 2020) L’anno non poteva cominciare meglio. Il primo gennaio 2020 Nature pubblica uno studio riguardante un sistema di Intelligenza artificiale (AI) sviluppato dai ricercatori di Google Health in collaborazione con diversi istituti americani e britannici. Si basa sui dati riguardanti le mammografie di oltre 76mila donne del Regno Unito e oltre 15mila degli Stati Uniti. L’AI mostrerebbe di poter superare un giorno «gli esperti umani nella previsione del Cancro al seno – spiegano i ricercatori nell’abstract -. Per valutare le sue prestazioni in ambito clinico, abbiamo curato un ampio set di dati rappresentativo dal Regno Unito e un ampio set di dati arricchito dagli Stati Uniti». Secondo quanto dichiarato su Scientific American da uno dei protagonisti della ricerca, il direttore del Scripps Translational Science Institute Eric Topol, il sistema di AI «è ancora poco performante ... Leggi la notizia su open.online

