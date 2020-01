Baranzate, comandante di Corbetta fermata con la cocaina: indagini su ex colleghi (Di domenica 5 gennaio 2020) Qualcosa non torna nella vicenda della comandante della polizia locale di Corbetta, trovata con tre dosi di cocaina in auto a Baranzate. È l’1.30 della notte tra venerdì e sabato. Il controllo è scattato in via Merano poco distante da via Milano. Al volante della Daihatsu Terios c’è la numero uno del comando di polizia locale di Corbetta. I carabinieri perquisiscono il mezzo e trovano tre dosi di cocaina nascoste sotto il tappetino del conducente. Secondo il legale che difende la comandante ci sono molti dettagli che non tornano in questa vicenda: “Lei ha molti nemici, anche tra i suoi ex colleghi vigili”, ha detto Roberto Grittini a L’alto milanese. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

