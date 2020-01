Attacco contro base Usa in Kenya: uccisi due contractor e un soldato (Di domenica 5 gennaio 2020) Mentre si inasprisce la tensione tra Usa, Iraq e Iran una base militare dell’esercito americano in Kenya è stata oggetto di un Attacco da parte dei miliziani islamisti di al-Shabaab. L’assalto, avvenuto poco prima delle 6 del mattino (ora locale) di domenica 5 gennaio, è stato fortunatamente sventato ma ciò non ha evitato la morte di tre uomini americani, un soldato dell’esercito e due contractor del Pentagono, mentre altri due soldati sono rimasti feriti. La base navale nota come “Camp Simba” si trova nel sud est del paese africano ed ospita centinaia di persone tra militari statunitensi e kenioti. Attacco contro base Usa in Kenya Multi-agency Forces engaged and successfully repulsed an attempted terrorist breach of Manda Air Strip.Following a military operation, 5 bodies of neutralised terrorists were recovered. Search for more is ... Leggi la notizia su notizie

