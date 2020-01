Anticipazioni Trono Over: Gianni Sperti caccia Armando Incarnato (Di domenica 5 gennaio 2020) Clamorosa rivelazione a Uomini e Donne Trono Over. Durante la puntata registrata venerdì 3 Gennaio 2020, Gianni Sperti ha definitivamente smascherato Armando Incarnato. L’opinionista della trasmissione ha pubblicamente fatto sapere come Incarnato frequenti, in realtà, una donna. Sperti sosteneva da tempo che il Cavaliere in questione avesse una relazione. Per questo, durante la registrazione della puntata, gli ha chiesto formalmente di lasciare Uomini e Donne, tra il malcontento generale nei confronti dell’uomo. La puntata andrà in onda dopo le feste. Le vicissitudini dei protagonisti del Trono Over, recentemente, stanno suscitando grande scalpore. Armando Incarnato, infatti, ha pagato la stessa pena del rivale Juan Luis Ciano. Quest’ultimo era stato mandato via da Incarnato stesso, perchè colpevole di aver corteggiato la sorella Tina. Anticipazioni Trono Over Il ... Leggi la notizia su notizie

