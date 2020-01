Alto Adige, auto travolge 17 giovani scesi da un bus dopo la discoteca: 6 morti. Test alcolemico quattro volte sopra il limite (Di domenica 5 gennaio 2020) Tragedia nella notte in Valle Aurina: le vittime sono tedeschi dai 20 ai 25 anni. Gravi quattro dei ricoverati, tra loro un’italiana. Arrestato il guidatore. Merkel: «Sono in lutto» Leggi la notizia su ilsecoloxix

RobTallei : Incredibile la sproporzione di copertura mediatica tra l'investimento in Corso Francia a Roma e quello di ieri in Alto Adige. - GiuseppeConteIT : La tragedia avvenuta la notte scorsa in Alto Adige è sconvolgente e colpisce profondamente. Esprimo la più sincera… - repubblica : Alto Adige, auto travolge pedoni nella notte, 6 morti e 11 feriti. Arestato il guidatore positivo all'alcol test [a… -