Ultim’ora Napoli – Dries Mertens salta la sfida contro l’Inter (Di sabato 4 gennaio 2020) Ultim’ora Napoli – Dries Mertens non sarà a disposizione per il big-match tra Napoli ed Inter Ultim’ora Napoli – Dries Mertens non ce la fa. Il belga non sta bene fisicamente e salterà il big-match di lunedì sera contro l’Inter di Conte. Emergenza in attacco quindi per Mister Gattuso e la conferma arriva da Carlo Alvino che sui social scrive: “Mertens ko. salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un bellissimo ... Leggi la notizia su forzazzurri

