Sci alpino, Petra Vlhova rifila 1″16 a Mikaela Shiffrin nella prima manche dello slalom di Zagabria! (Di sabato 4 gennaio 2020) Petra Vlhova lascia tutte a bocca aperta e nella prima manche dello slalom di Zagabria (Croazia) valevole per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, getta solide basi per tornare al successo in questa specialità che, da sei appuntamenti consecutivi, è proprietà di Mikaela Shiffrin. La slovacca completa una prima discesa ai limiti della perfezione, pennellando porta dopo porta, facendo scorrere gli sci come nessun’altra e rifilando distacchi abissali a tutte, anche alla sua rivale numero uno. La nativa di Vail, infatti, autrice anche di un errore notevole a metà percorso, si ferma a 1.16 dalla leader della classifica e rischia seriamente di non vincere il primo slalom dall’8 gennaio 2019. All’epoca, nemmeno a dirlo, fu proprio Petra Vlhova ad avere la meglio, in quel di Flachau. Oggi, invece, la sciatrice nata a Liptovský Mikuláš (che rincorre l’11esima vittoria ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : DOMINIK PARIS MOSTRUOSO! VINTA ANCHE LA SECONDA DISCESA DI BORMIO! IL CAMPIONE ALTOATESINO CONQUISTA LA VETTA DELLA… - Gazzetta_it : #Sci #Paris da urlo: è il quinto centro a #Bormio, vola in testa alla Coppa - Fisiofficial : L'ITALIA SORRIDE ANCHE TRA LE DONNE: MARTA BASSINO È SECONDA NEL GIGANTE DI LIENZ VINTO DALLA SHIFFRIN! BRIGNONE AI… -