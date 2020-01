Saldi: boom visitatori a Scalo Milano Outlet (+30%) (Di sabato 4 gennaio 2020) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - A Scalo Milano Outlet & More, il primo Outlet cittadino a 15 minuti dal centro di Milano, si è aperta la stagione dei Saldi invernali: i primi dati registrati nelle prime tre ore proiettano un’affluenza in aumento del 30% rispetto al 2019. Una proiezione che conferma le Leggi la notizia su liberoquotidiano

giovannizambito : LA REGGIA DESIGNER OUTLET, BOOM DI PRESENZE PER IL PRIMO GIORNO DI SALDI “GRIFFATI”. ATTESA PER OLTRE 90.000 PRESEN… - ZoomMagazineIT : La Reggia Designer Outlet: boom di presenze per il primo giorno di saldi “griffati” - leone52641 : RT @mattinodinapoli: Boom di presenze per il primo giorno di saldi «griffati» all'outlet La Reggia -