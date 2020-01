Oroscopo Mauro Perfetti: previsioni del weekend e settimana prossima (Di sabato 4 gennaio 2020) Oroscopo di Mauro Perfetti: le previsioni da domenica 5 a sabato 11 gennaio Torna puntualmente l’appuntamento settimanale con le previsioni dell’Oroscopo di Mauro Perfetti, da domenica 5 a sabato 11 gennaio, pubblicate su Oggi. Ariete, sarete circondati dall’amore. La complicità nella coppia si infiammerà di trasgressione. Gli impegni riprenderanno a girare per il verso giusto, garantendovi grandi soddisfazioni. Grandi cambiamenti in amore per il Toro. Il rientro al lavoro, dopo le feste, si annuncia entusiasmante e si rivelerà particolarmente produttivo. L’ingresso di Marte contrario e contrariato dal Sagittario tenterà di disturbare la festa della Befana per i Gemelli, ma questo accadrà solo e se la vostra relazione non è più capace di soddisfarvi. Chi vi vuole bene saprà però rispettare i vostri tempi. Il Cancro vivrà intense emozioni in un unico abbraccio. ... Leggi la notizia su lanostratv

