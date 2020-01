L'incredibile storia del "Mozart nero" Spadaccino e compositore - (Di sabato 4 gennaio 2020) Mattia Rossi Saint-Georges arrivò dalle Antille a Parigi E si rivelò abile con la spada e col violino Non era raro che nelle Antille del XVII secolo, colonia francese, i padroni si unissero (più o meno ufficialmente) con le schiave: quello di Guadalupe fu un caso emblematico tanto che nel 1738 si chiese a Versailles di mettere fine alle relazioni tra i coloni bianchi e le donne di colore indigene. La storia che stiamo per raccontare, seguendo le orme di un libro eccezionale appena pubblicato, parte proprio da Guadalupe quando dalla relazione tra Georges de Bologne Saint-Georges e l'isolana Anne Nanon nacque Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges, figura la cui biografia ha davvero dell'incredibile: Spadaccino, colonnello, violinista e compositore. A portarla alla luce, per la prima volta in Italia, è Luca Quinti in Il Mozart nero (Diastema, pagg. 276, euro 20). Abile ... Leggi la notizia su ilgiornale

