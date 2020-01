Incontro “a sorpresa” Zingaretti-Di Maio. Ma nel governo scoppia il caso Pisano (Di sabato 4 gennaio 2020) Incontro "a sorpresa" tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti per delineare i prossimi passi del governo e preparare la 'verifica' chiesta dal premier Giuseppe Conte. Ma proprio oggi per l'esecutivo scoppia una nuova "grana" per le parole della ministra dell'Innovazione Paola Pisano (M5s) sull'identità digitale. Stamani il capo politico del M5s e il segretario del Pd si sono visti a Palazzo Chigi. Un colloquio di 45 minuti, che si è svolto "in un clima molto positivo e costruttivo", secondo quanto riferito in una nota congiunta. La "situazione politica generale" è stato al centro dell'Incontro, che rappresenta "un primo confronto sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo". Il 2020, infatti, porrà sul tavolo del governo fin da subito dei dossier molto delicati e complessi: Alitalia, Ilva, Autostrade, il nodo prescrizione, le autonomie, tra gli altri.Con la ... Leggi la notizia su ilfogliettone

