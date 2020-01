Il regista anti-Trump Michael Moore sull’uccisione di Soleimani (Di sabato 4 gennaio 2020) Il regista anti-Trump Michael Moore ha commentato sui social la morte del generale iraniano Soleimani: “Americani, preparatevi a mandare in guerra i vostri figli”. Michael Moore commenta l’uccisione di Soleimani Il regista e produttore statunitense Michael Moore, famoso per i suoi documentari Bowling, Columbine e Fahrenheit 11/9, ha commentato via Twitter l’uccisione del generale iraniano Soleimani. “Salve compagni americani. Conoscete quest’uomo?”, debutta così nel post il regista, al quale allega anche una foto del capo delle forze iraniane al-Quds, Qassem Soleimani. “Sapevate – continua Moore su Twitter – che era il vostro nemico? Cosa? Mai sentito parlare di lui? Entro la fine di oggi sarete addestrati a odiarlo. Sarete felici che Trump lo abbia assassinato. Farete come vi è stato detto. Preparatevi a inviare i vostri figli e le vostre figlie in ... Leggi la notizia su notizie

