I 10 film più attesi del 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) Il cinema italiano sta cambiando e ci sono sempre più progetti, titoli e film che davvero vale la pena aspettare. Tuttavia, non è ancora cambiata la comunicazione e la promozione di questi titoli, di cui si vengono a sapere dettagli significativi o si vedono trailer solo pochissimi mesi prima dell’uscita. Così, a un anno di distanza, abbiamo informazioni solo di due titoli italiani e il resto della classifica dei più attesi viene da oltreoceano. Non che ci sia di che dispiacersi. Dopo un 2019 che è stato letteralmente tempestato di grandi blockbuster, chiusure di saghe e film sostanzialmente Disney, il 2020 si annuncia meno denso di produzioni gigantesche e con una serie di titoli a budget più contenuto dotati del medesimo hype dei più grossi. Ci sarà il ritorno della Pixar in grande stile e ci sarà l’uscita italiana di alcuni film che il resto del mondo già ha visto e di cui sta ... Leggi la notizia su wired

