Grande Fratello Vip 4: Andrea Montovoli sarà un concorrente (Di sabato 4 gennaio 2020) Andrea Montovoli sarà un concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza mercoledì 8 gennaio su Canale 5. Lo spoiler arriva dalla pagina Instagram del programma. Nato a Porretta Terme il 12 marzo 1985, Montovoli inizia la sua carriera da attore in teatro. Nel 2006 debutta al cinema con il film Uno su due. Nei dieci anni successivi prende parte ad altre otto pellicole tra cui Albakiara – Il film, Il papà di Giovanna, Scusa ma ti voglio sposare e Infernet. Dal 2008 al 2018 recita anche in serie tv Rai e Mediaset, da RIS 5 Delitti imperfetti a L’ispettore Coliandro 2, da Notte prima degli esami 82 a Un matrimonio, da Provaci ancora prof! a Sacrificio d’amore. Montovoli, però, è conosciuto dal Grande pubblico per le sue partecipazioni ai reality e ai talent italiani. Nel 2009 è concorrente di Ballando con le stelle. Sei anni più tardi, ... Leggi la notizia su trendit

