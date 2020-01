Genoa, duello per una maglia da titolare in porta: Nicola ha deciso (Di sabato 4 gennaio 2020) Perin contro Radu: sfida aperta fra i due portieri del Genoa per un posto nell’undici di mister Nicola. Ma il tecnico ha già il suo favorito «Abbiamo sicuramente due grandi portieri ma io non giro intorno a tante cose. Farò le scelte domani, le dirò agli interessati e saranno definitive». Questa la posizione di Davide Nicola sul titolare per la porta del Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico, a dispetto delle affermazioni in conferenza stampa, avrebbe già deciso di affidare i guantoni al nuovo arrivato Mattia Perin. Per quanto riguarda Radu, l’Inter potrebbe anche decidere di richiamare l’estremo difensore rumeno per girarlo in prestito ad un altro club. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

