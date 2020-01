F1, i vertici della Honda lodano Max Verstappen: “E’ come un giovane Ayrton Senna” (Di sabato 4 gennaio 2020) Max Verstappen come Ayrton Senna? Potrebbe sembrare una forzatura, ma non lo è tanto secondo l’idea della Honda. Il costruttore giapponese, fornitore delle power unit in casa Red Bull in F1, sembra aver trovato la quadra e la partnership con il team anglo-austriaco sta iniziando a dare i frutti sperati. La crescita che la monoposto di Milton Keynes ha avuto è stata evidente, favorita anche dal pilota olandese, molto più costante e continuo nel proprio rendimento in pista. L’orange, a segno in tre circostanze nel Mondiale 2019 (Austria, Germania e Brasile), rappresenta il riferimento della scuderia e secondo il direttore generale dell’azienda asiatica Masashi Yamamoto il suo metodo di lavoro è simile a quello del mito brasiliano, protagonista di grande imprese all’epoca dell connubio McLaren-Honda: “Max è un fattore molto importante nel progetto Honda. È ... Leggi la notizia su oasport

