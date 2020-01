Domenica In e Da Noi…a Ruota Libera, gli ospiti della domenica di Rai 1 del 5 gennaio (Di sabato 4 gennaio 2020) domenica 5 gennaio il pomeriggio di Rai 1 tra domenica In e Da Noi…a Ruota Libera I Me Contro Te e la Befana a domenica In, Simona Ventura a Da Noi…a Ruota Libera La domenica pomeriggio targata Rai 1 è familiare, divertente, commovente e spensierata in compagnia di Mara Venier e Francesca Faldini che si passano il testimone tra le 14 e le 18:45 con domenica In e Da Noi…a Ruota Libera, in live streaming anche su RaiPlay. Cosa ci aspetta domenica pomeriggio su Rai 1? domenica In ospiti 5 gennaio Mara Venier è pronta ad accogliere pubblico e ospiti in diretta domenica 5 gennaio dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, con una puntata dedicata ai bambini in vista dell’Epifania. In studio, il ‘Coro dolci note’ composto da 50 bambini e diretto dal Maestro Alessandro Bellomaria. Tra gli ospiti, torna Sandra Milo per continuare il racconto della sua vita tra amori, successi ... Leggi la notizia su dituttounpop

Xbermix : Le banane del Lago Bigfish le puoi prendere pescando a mosca ....e se non sai come fare te lo insegnamo noi !!! S… - Garda_Post : Il film di Rian Johnson, con Daniel Craig, domenica 5 e lunedì 6 a Gargnano, martedì 7 al cineforum di Salò. Lo ha… - a_defranciscis : Domenica pomeriggio 5 gennaio, insieme con Suor Luigina Traverso e ?@francifialdini? parliamo di… -