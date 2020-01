Cuneo fiscale: aumento in busta paga dal 2021, i nuovi importi (Di sabato 4 gennaio 2020) Cuneo fiscale: aumento in busta paga dal 2021, i nuovi importi I tecnici di governo al lavoro sul decreto attuativo sul taglio del Cuneo fiscale: come potrebbe aumentare l’importo della busta paga dei lavoratori dipendenti a partire da luglio? Pensioni ultime notizie: Quota 100 col rischio esodati. Chi sono Taglio Cuneo fiscale: in arrivo il decreto attuativo La Legge di Bilancio per il 2020 è stato istituito il fondo relativo alla riduzione del Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: le risorse a disposizione per quest’anno sono pari a 3 miliardi di euro, invece, sono 5 i miliardi stanziati per il 2021 (anche se alla fine dovrebbero essere 6 visto che la misura partirà sin da gennaio); ora, tocca ai tecnici dell’esecutivo giallorosso dettagliare i termini dell’operazione di taglio delle tasse in busta paga. Il primo passo sarà di natura politica: il ministro ... Leggi la notizia su termometropolitico

NicolaPorro : Si parla sempre del taglio del cuneo fiscale... ma mai per il ceto medio! @enrico_zanetti ci svela alcuni numeri in… - Mov5Stelle : Con questa #Manovra2020 iniziamo a tagliare il cuneo fiscale. Di cosa si tratta? Sono le tasse che gravano sulle… - EMassagli : RT @aiwa_welfare: Su -