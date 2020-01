Cecilia Rodiriguez e Ignazio Moser in crisi per le nozze mancate? (Di sabato 4 gennaio 2020) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono in crisi per la proposta di matrimonio non arrivata? In questi giorni Cecilia Rodriguez sta facendo visitare a Ignazio Moser l’Argentina, la sua terra d’origine. Sole e alte temperature scandiscono il loro tempo e, intanto, la cappella della famiglia Moser, a Gardolo di Mezzo, sta ancora aspettando il loro arrivo. Arrivo che non è previsto a breve. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi? Era circolata questa indiscrezione nei giorni scorsi, ma Eva 3000 sostiene che gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip non sono in crisi ma sempre più innamorati. Niente matrimonio e di sicuro non è tra le priorità della coppia. Cecilia ha lanciato una frecciatina sui social affermando di amare Ignazio Moser anche se non la vuole portare all’altare, mentre lui minimizza sempre con ironia, dicendo di non avere ancora organizzato nulla ... Leggi la notizia su lanostratv

