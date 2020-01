Volley femminile, il problema ricezione per l’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’infortunio di Lucia Bosetti mette in difficoltà Mazzanti (Di sabato 4 gennaio 2020) Uno dei punti di forza dell’Italia di Davide Mazzanti, nel cammino di grandi risultati ottenuti negli ultimi due anni, è stata la ricezione. Da una parte Moki De Gennaro a sobbarcarsi metà campo, dall’altra Lucia Bosetti a prendersi una bella fetta del rettangolo di gioco, lasciando a Miriam Sylla o chi per lei una zona difficile da raggiungere con frequenza dalle battitrici avversarie. Percentuali bulgare di positività, palla spesso in testa a Ofelia Malinov e gioco azzurro sempre molto credibile e imprevedibile, con una bocca da fuoco come Paola Egonu, l’attaccante più importante nello scacchiere azzurro, spesso e volentieri chiamata in causa non con il muro piazzato di fronte. La situazione, questa, che tutti gli allenatori vorrebbero avere: Lucia Bosetti come valore aggiunto in seconda linea e in grado, soprattutto con la tecnica, di essere molto efficace anche in ... Leggi la notizia su oasport

