Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 08 | 15

Viabilità DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITA' DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA. RICORDIAMO INOLTRE CHE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RESTANO ANCORA CHIUSE: LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA' ROCCHETTE, PRESSO IL COMUNE DI TORRI IN SABINA E LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE. CHIUSA INFINE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

