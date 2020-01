Var, l’Ifab: cambia la posizione sul fuorigioco. I dettagli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Var, l’Ifab cambia la posizione sul fuorigioco: al via una tolleranza sugli offside millimetrici. Ecco la comunicazione generale Potrebbe presto cambiare la posizione della Var sul fuorigioco. Si prospetta l’introduzione di una tolleranza per gli offside millimetrici, casi in cui l’aiuto all’arbitro non verrebbe più utilizzato in supporto. Così ha deciso l’Ifab: «In teoria un fuorigioco di un millimetro è fuorigioco, ma se la prima decisione è di non fischiarlo e poi il Var deve usare 12 telecamere, vuol dire che errore chiaro ed evidente non era. Lo comunicheremo presto a tutte le competizioni» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

lnzpcr : Questo perché quel popolo mentalmente arretrato degli inglesi ha iniziato a strepitare. Incredibile l'arretratezza… - FcInterNewsit : La Repubblica - Var, l'Ifab verso un nuovo cambiamento: si introdurrà la tolleranza sul fuorigioco - Zelgadis265 : RT @TMW_radio: ??#TestaCoda ??@LucaMarelli72 ?? si parla di #Var: “Si è arrivati a un momento in cui almeno il fuorigioco non pone dubbi e… -