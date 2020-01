Uomini e Donne, Costanzo su Gemma Galgani: “Le sue lacrime fanno audience” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne? Maurizio Costanzo la difende In più occasioni Maurizio Costanzo è sceso in campo per difendere Gemma Galgani. L’ultima volta l’ha fatto per dichiarare di trovare interessante la relazione tra la dama torinese del Trono Over di Uomini e Donne e Juan Luis Ciano. Il noto conduttore e giornalista, da sempre un sostenitore di Gemma Galgani, ha scritto sul noto settimanale Nuovo di aver intuito che le lacrime dell’acerrima nemica di Tina Cipollari fanno audience. “La dama ormai è un volto del programma di Canale 5 da diversi anno, questo vuol dire che il suo personaggio piace”. Di piangere ne ha la nostra Gemma: la storia d’amore con Juan Luis Ciano è tramontata dopo che sono arrivate diverse segnalazioni sull’uomo, colpevole di aver contattato e frequentato la sorella del Cavaliere del parterre maschile di ... Leggi la notizia su lanostratv

