UFFICIALE | Capuano rinnova con l’Avellino: “E’ tempo di aprire un ciclo” (Di venerdì 3 gennaio 2020) tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Come anticipato nei giorni, Ezio Capuano rinnova con l’Us Avellino 1912. Ecco la nota UFFICIALE del club irpino: “Il nuovo anno dell’U.S. Avellino comincia nel segno di Capuano. Il club è lieto di comunicare il raggiungimento dell’accordo con mister Ezio Capuano per il prolungamento del contratto fino a giugno 2021, con opzione per il 2022 – si legge nella nota – Nelle dieci partite di campionato finora disputate alla guida dei lupi, mister Capuano ha raccolto 16 punti (1,60 punti a gara) frutto di un pareggio e cinque vittorie, di cui 4 consecutive in campionato, striscia positiva ancora aperta. Grazie a questi risultati l’Avellino ha chiuso il girone d’andata all’ ottavo posto, in zona playoff, a 9 punti dalla zona playout”. Queste le parole di mister Capuano: “Quando sono venuto ad Avellino il mio ... Leggi la notizia su anteprima24

