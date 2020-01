Traffico Roma del 03-01-2020 ore 08:30 (Di venerdì 3 gennaio 2020) NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITA, REGOLARE IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, NESSUN IMPEDIMENTO SU RACCORDO E CONSOLARI. TRASPORTO PUBBLICO RITARDI STANNO INTERESSANDO LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO A CAUSA DI UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE. CONSIGLIAMO A COLORO CHE SONO DIRETTI AL LEONARDO DA VINCI DI RECARSI IN STAZIONE CON UN CERTO ANTICIPO PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, RICORDIAMO CHE SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E DI CIPRO. SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI. QUESTA SERA LA PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR LO SPETTACOLO NOTRE DAME DE PARIS; POSSIBILE QUALCHE DISAGIO PER IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO ... Leggi la notizia su romadailynews

VAIstradeanas : 08:32 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-01-2020 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : ??[AGG] #treni Linea AV Roma - Firenze traffico regolare dopo guasto a Settebagni ?I treni in viaggio hanno subìto… -