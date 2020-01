Sudan,precipita aereo militare:18 morti

aereo militare Sudanese è precipitato nello stato del Darfur occidentale facendo almeno 18 morti,tra cui quattro bambini. Secondo quanto riporta la Bbc, l'aereo si è schiantato cinque minuti dopo essere decollato da un aeroporto nella capitale dello stato di El Geneina. Stava fornendo aiuti nell'area, che negli ultimi giorni aveva visto diversi scontri mortali tra gruppi etnici.(Di venerdì 3 gennaio 2020) Unese èto nello stato del Darfur occidentale facendo almeno 18,tra cui quattro bambini. Secondo quanto riporta la Bbc, l'si è schiantato cinque minuti dopo essere decollato da un aeroporto nella capitale dello stato di El Geneina. Stava fornendo aiuti nell'area, che negli ultimi giorni aveva visto diversi scontri mortali tra gruppi etnici.(Di venerdì 3 gennaio 2020)

