STALKER 2 utilizzerà Unreal Engine. Ma sarà anche esclusiva Epic Games Store? (Di venerdì 3 gennaio 2020) In un tweet pubblicato dall'account Twitter ufficiale di STALKER, lo sviluppatore GSC Game World ha annunciato ufficialmente l'utilizzo di Unreal Engine 4 per il prossimo sequel STALKER 2. I giochi precedenti usavano il proprietario X-Ray Engine, che ha permesso a quei giochi di distinguersi visivamente con luci e ombre sbalorditive, ma sembra che Unreal renderà le cose più semplici per gli sviluppatori.GSC Game World ha dichiarato che "UE è stata la scelta più adatta per noi". La sua dichiarazione ha continuato: "Offre l'opportunità di creare il gioco che aspetti con l'atmosfera di tensione, mistero e sangue dell'universo STALKER". Il team ha anche affermato che le mod sono state prese in considerazione, dicendo: "Unreal Engine si armonizza bene con il nostro obiettivo di rendere il modding più facile e accessibile".Per chi non lo sapesse, Unreal Engine è di proprietà di Epic Games. Le ... Leggi la notizia su eurogamer

