Siena, tragedia in strada: Cristina travolta e uccisa da un'auto davanti al fidanzato (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cristina Macrellino è stata travolta e uccisa da un'auto mentre camminava sul ciglio della strada col fidanzato ed è morta davanti agli occhi dell'uomo. I due avevano deciso di trascorrere le ultime ore dall'anno prima del brindisi finale visitando un antico borgo medioevale a Monteriggioni, nel Senese, e per questo si erano avviati lungo un tratto senza marciapiedi. Doveva essere un giorno felice da trascorrere insieme visitando monumenti prima del brindisi finale per festeggiare l'arrivo del nuovo anno ma proprio lungo il tragitto purtroppo la tragedia ha spezzato via per sempre i loro sogni di una vita insieme.

