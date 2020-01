Sciopero Trenord dell’8 gennaio 2020: trasporti a rischio caos (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 si apre con uno Sciopero dei trasporti a Milano, indetto dai dipendenti di Trenord per mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio. I treni della compagnia di trasporti si fermeranno per 23 ore per effetto di un’agitazione sindacale proclamata da Or.S.A., sezione ferrovie. Sciopero Trenord dell’8 gennaio 2020 A renderlo noto è la stessa azienda di trasporto regionale: “Si avvisa che dalle 3.00 di mercoledì 8 gennaio 2020 alle 2:00 di giovedì 9 gennaio 2020 è previsto uno Sciopero, indetto dal sindacato Or.S.A., che interessa il trasporto ferroviario regionale in Lombardia – si legge nella nota di Trenord -. Il servizio ferroviario Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale, potrà subire variazioni e/o cancellazioni. Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00, durante le ... Leggi la notizia su notizie

Mokat76 : RT @Milano_Events: SCIOPERO TRENORD: prima agitazione dell'anno, stop di 24 ore - - Milano_Events : SCIOPERO TRENORD: prima agitazione dell'anno, stop di 24 ore - - Ermestour : ??#SCIOPERO?? Viaggerai a #gennaio2020? Attenzione ai seguenti scioperi nei #trasporti: ??08-09: #Trenord… -