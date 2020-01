Sant’Eugenio, nonni consegneranno doni a bambini e anziani (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – Si rinnova per il settimo anno l’iniziativa ‘Gli anziani di oggi… Per quelli di oggi e di domani’. Lunedi’ prossimo alle 10.00 si svolgera’ la ‘Befana Solidale’ promossa dall’associazione Giano Onlus per la promozione della cultura dell’invecchiamento, in collaborazione con la Uoc Geriatria dell’Ospedale Sant’Eugenio e della Federazione anziani e pensionati (Fap) delle Acli di Roma. L’iniziativa, all’insegna della solidarieta’ intergenerazionale, vedra’ gli anziani della Fap Acli di Roma e quelli autosufficienti della struttura complessa di Geriatria dell’ospedale romano, donare agli anziani fragili ricoverati, presso la struttura di Geriatria, un regalo simbolico. Successivamente i ‘nonni’ si recheranno nella struttura di Pediatria per consegnare i giocattoli ... Leggi la notizia su romadailynews

