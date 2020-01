PlayStation 2 era in grado di gestire il ray-tracing in tempo reale: ecco un video dimostrativo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un video del 2002 emerso di recente ci mostra la vecchia e cara PlayStation 2 mentre riesce ad eseguire il ray-tracing in tempo reale. Con le console di nona generazione che pubblicizzano il ray-tracing come funzionalità premium, è interessante osservare come tale tecnologia sia in sviluppo da circa due decenni.Il ray-tracing è destinato a diventare una feature indispensabile nei giochi con le imminenti PlayStation 5 e Xbox Series X. La tecnologia contribuirà ad elevare la grafica di nuova generazione consentendo illuminazione, ombre e riflessi più realistici.Ma PlayStation 2 era in grado di eseguire il ray-tracing in tempo reale usando solo i 16 KB di memoria della sua Vector Unit. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

