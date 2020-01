Per giocare alle slot machine è obbligatoria la tessera sanitaria (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per giocare alle slot machine è obbligatorio mostrare la tessera sanitaria. In altre parole, è necessario essere maggiorenne per poter accedere agli apparecchi. L’obbligo è scattato a partire dal primo gennaio e non è una novità. La nuova norma, infatti, è prevista dal decreto dignità. Multe Come si legge nel testo del decreto, “dal primo gennaio 2020 gli saranno rimossi gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio”. Secondo quando si apprende, però, praticamente tutte le macchine - installate esclusivamente in sale dedicate il cui accesso è vietato ai minorenni - sono già state adattate alla novità di legge. Registrato anche un calo nella raccolta nei primi giorni dell'anno: in tante sale, diversi giocatori non erano in possesso della tesserina e ... Leggi la notizia su tg24.sky

